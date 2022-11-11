"Я не можу грати за людей, які називають мене мавпою. Думав більше не грати в національній збірній Франції. Тоді я знайшов час, щоб поміркувати з усіма людьми, які грають зі мною, і заохотив себе продовжувати.

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Вважаю, що не варто здаватися, коли справи йдуть не так, як потрібно. Я думаю, що є прикладом для багатьох людей, і не міг не надіслати це повідомлення. Я не залишив збірну Франції, тому що це послання молодому поколінню: ми сильніші за це", – поділився Мбаппе у коментарі AS.

Додамо, що Кіліан потрапив до розширеної заявки збірної Франції на ЧС-2022. У поточному сезоні Мбаппе зіграв у 19 матчах за ПСЖ, відзначився 18 голами та 5 асистами.

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