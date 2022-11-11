"Между нами и Реалом было несколько звонков. Были разговоры в декабре, январе, феврале, марте... А потом Макрон позвонил мне и сказал: я знаю, что ты хочешь уйти. Но я хочу сказать тебе, что ты очень важен для Франции. Я не хочу, чтобы ты уходил. Здесь у тебя есть шанс войти в историю, все любят тебя. Я сказал ему, что ценю это, хотя все кажется абсолютным безумием. Президент звонит тебе и говорит оставаться!

Мбаппе хотел завершить выступления в сборной Франции – все из-за расизма

В Париже еще достаточно пустых страниц. Это отличная возможность заполнить их! Нужно настраивать себя по-другому. Конечно, перейти в Реал было проще. Но у меня личные амбиции, я француз. Я сын Парижа, и выигрывать в этом городе – это нечто особенное, действительно особенное. И это возможность вписать свое имя в историю родной страны на всю жизнь", – приводит слова Мбаппе AS.

Напомним, летом все ждали переход форварда в Реал на правах свободного агента, но чемпион мира вдруг продлил контракт с ПСЖ еще на 3 года.

Мбаппе побил рекорд Месси, Бенфика "ограбила" ПСЖ, Милан – в плей-офф ЛЧ: дайджест новостей от "Футбол 24"