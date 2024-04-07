Мбаппе і Луїс Енріке влаштовують розбірки вже на полі – відео нервів Кіліана
Стосунки Кіліана Мбаппе та головного тренера ПСЖ Луїса Енріке тріщать з кожним тижнем.
У матчі проти Клермона керманич парижан залишив головну зірку в запасі. Мбаппе таки вийшов на фінальні півгодини і асистом допоміг вирвати бодай нічию.
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Після гри Кіліан прямо на полі почав розмахувати руками і щось кричати в бік Луїса Енріке. Іспанець реагував більш спокійно, затуляючи свого рота, щоб телевізійники не дізналися про зміст розмови.
"Холодна війна" в ПСЖ триває вже 2 місяці після того, як у пресі з'явилась інформація про остаточне рішення Мбаппе тікати в Реал вільним агентом. Наступні 2 тижні можуть стати вирішальними для всього сезону парижан. Команда Лучо зійдеться з Барселоною у чвертьфіналі ЛЧ – 10 та 16 квітня.
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