У матчі проти Клермона керманич парижан залишив головну зірку в запасі. Мбаппе таки вийшов на фінальні півгодини і асистом допоміг вирвати бодай нічию.

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Після гри Кіліан прямо на полі почав розмахувати руками і щось кричати в бік Луїса Енріке. Іспанець реагував більш спокійно, затуляючи свого рота, щоб телевізійники не дізналися про зміст розмови.

"Холодна війна" в ПСЖ триває вже 2 місяці після того, як у пресі з'явилась інформація про остаточне рішення Мбаппе тікати в Реал вільним агентом. Наступні 2 тижні можуть стати вирішальними для всього сезону парижан. Команда Лучо зійдеться з Барселоною у чвертьфіналі ЛЧ – 10 та 16 квітня.

La discussion entre Kylian Mbappé et Luis Enrique après #PSGCF63



De quoi parlent-ils à votre avis? pic.twitter.com/cWbOh1asHC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 6, 2024

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