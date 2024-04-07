В матче против Клермона наставник парижан оставил главную звезду в запасе. Мбаппе таки вышел на финальные полчаса и ассистом помог вырвать хотя бы ничью.

Реал отдал инициативу в руки Мбаппе – известно, когда Килиан объявит о переезде в Мадрид

После игры Килиан прямо на поле начал размахивать руками и что-то кричать в сторону Луиса Энрике. Испанец реагировал более спокойно, затыкая свой рот, чтобы телевизионщики не узнали о содержании разговора.

"Холодная война" в ПСЖ продолжается уже 2 месяца после того, как в прессе появилась информация об окончательном решении Мбаппе бежать в Реал свободным агентом. Следующие 2 недели могут стать решающими для всего сезона парижан. Команда Лучо сойдется с Барселоной в четвертьфинале ЛЧ – 10 и 16 апреля.

La discussion entre Kylian Mbappé et Luis Enrique après #PSGCF63



De quoi parlent-ils à votre avis? pic.twitter.com/cWbOh1asHC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 6, 2024

Луис Энрике продолжил воспитание Мбаппе – Килиану пришлось спасать ПСЖ от позора в матче с аутсайдером