Французький нападник не збирається залишатися у паризькому клубі. Низка ЗМІ повідомляла, що у Кіліана Мбаппе є домовленість з Реалом про перехід. Залишилося лише офіційно про це повідомити.

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Як повідомляє Marca, мадридці усвідомлюють тиск на форварда в ПСЖ після того, як стало відомо про його бажання покинути клуб. Мбаппе самостійно вибере час, щоб оголосити про перехід у Реал.

Стверджується, що Кіліан не оголосить про своє рішення, поки ПСЖ виступає в Лізі чемпіонів. При цьому на час офіційного оголошення також вплине виступ на турнірі Реала і ймовірне дострокове чемпіонство парижан у Лізі 1.

Очікується, що Мбаппе оголосить про трансфер не пізніше першого тижня червня, оскільки француз не хоче виступати на Євро-2024 під тиском.

Чинна угода француза з ПСЖ закінчується влітку 2024 року. Загалом за парижан Мбаппе відіграв у 299 матчах у всіх турнірах, в яких забив 251 гол та віддав 106 асистів.

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