У суботу, 8 жовтня, продовжився 10-й тур Ліги 1. Рахунки і огляд матчів за участю лідерів чемпіонату Франції читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 10 тур

Марсель – Аяччо – 1:2

Голи: Пайє, 15 (пен), – Муссіті-Око, 25, Балерді, 47 (авт)

Реймс – ПСЖ – 0:0

Вилучення: Рамос, 41

Марсель у випадку домашньої перемоги над Аяччо виходив на перше місце чемпіонату. Все йшло за планом – Дімітрі Пайє відкрив рахунок з пенальті. Тепер в активі 35-річного ветерана 100 голів і 100 асистів у Лізі 1 – Пайє став першим гравцем елітного дивізіону Франції з такими показниками.

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Однак дуже швидко Аяччо відігрався. Муссіті-Око з лінії штрафного поклав м'яч у кут воріт. А на старті другого тайму корсиканці забили переможний гол. Допоміг Балерді, який зрізав м'яч у власні ворота. 1:2 – ігровий день розпочався зі справжньої сенсації, а Марсель втратив шанс вийти на перше місце. Аяччо все ще в зоні вильоту, попри перемогу – 18 позиція, 7 очок.

В іншому матчі дня Реймс приймав ПСЖ. Ліонель Мессі пропускав гру, Неймар опинився в запасі, а перший тайм завершився без голів. Реймс був ближчим до гола, а парижани ще й у меншості залишилися. Серхіо Рамос у своїх найкращих традиціях отримав дві жовті впродовж кількох секунд. Обидві – за розмови з арбітром. Двадцять перша (!) червона картка іспанця в чемпіонатах – рекорд XXI сторіччя. У найближчого переслідувача з топ-5 чемпіонатів Європи на 7 вилучень менше.

У другій половині гри Крістоф Гальтьє кинув у бій Неймара, який змарнував супершанс. Бразилець вийшов віч-на-віч із кіпером, але не влучив у ближній кут. Наприкінці гри на полі двічі виникли сутички – Хакімі відтягували від суперника ледь не всією командою, а згодом здали нерви у Мбаппе. В обох випадках обійшлося без вилучень, рефері обмежився жовтими.

0:0 – ПСЖ у невиразному матчі втратив очки вдруге в сезоні, але завдяки поразці Марселя навіть збільшив відрив, який тепер складає 3 пункти.

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