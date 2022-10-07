Так, Кіліан отримує на рік 128 млн доларів – 110 млн за контрактом з ПСЖ і ще 18 за межами футбольного поля, повідомляє Forbes.

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Другу сходинку посідає Мессі – аргентинець заробляє 65 млн у ПСЖ і 55 поза футболом (в сумі 110 млн євро). Роналду ж третій зі 100 млн євро прибутку (40+60 млн).

У топ-5 також увійшли Неймар (55+32) та Салах (35+18), за якими йде Ерлінг Холанд (35+4). Далі йдуть Роберт Лєвандовскі (27+8), Еден Азар (27+4), Андрес Іньєста (25+5) та Кевін де Брюйне (25+4).

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