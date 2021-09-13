"Мбаппе – неймовірний. Через кілька років він стане найкращим футболістом світу. Сьогодні його вже неможливо стримувати поодинці. Він в таких ситуаціях не помиляється.

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Він не центрфорвард, він грає по всьому фронту атаки. Він може грати і в центрі, проте на флангах пересувається дуже чудово. Він не тільки забиває, але і віддає багато гольових передач. Він не вміє йти на таран, як топові центрфорварди, але у своїй найкращій формі він є одним з найдосконаліших нападників світу.

Якби мав 150 мільйонів, кого б купив? Мбаппе, судячи з того, що я сказав раніше, і мого уявлення про футбол. Холанда можна використовувати у певній системі гри, у такій, де у нього є можливість використовувати різницю у фізичній потужності. А Мбаппе – універсальний, він підійде будь-якому тренеру світу, тому що він більш різносторонній гравець", – цитує Саморано AS.

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