Взимку цього року француз матиме змогу безперешкодно підписувати контракт з новим клубом, адже його угода з ПСЖ завершиться влітку. Цим скористається Реал і закриє трансфер Мбаппе, повідомляє Sport.es з посиланням на ABC.

Контракт Кіліана з "вершковими" буде розрахований до 2028 року, а зарплатня форварда становитиме 30 мільйонів євро у перший сезон і 20 млн у наступні п'ять. В угоді також буде прописана сума відступних, яка складатиме 1 млрд євро. Саме таку клаусулу мав Кріштіану Роналду і зараз мають Гарет Бейл та Карім Бензема. Флорентіно Перес очікує, що через таку суму іншим клубам "поцупити" Мбаппе буде майже неможливо.

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Нагадаємо, Реал цього літа пропонував французькому гранду понад 160 мільйонів євро за Кіліана, але отримав категоричну відмову. Сам 22-річний нападник вже давно чітко визначився, що хоче продовжити кар'єру саме в Мадриді.

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