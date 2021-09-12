Золоті "нульові": Шева на піку, жахливий дроворуб у Реалі, Зідан вирішує епохальні матчі і ще 25 фото "старої школи"
Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".
1. Осінь 2000-го. Перший груповий етап ЛЧ. Мілан приймає Барселону. Капітан "россонері" Паоло Мальдіні програв дуель Рівалдо, який оформив хет-трик на Сан-Сіро. Бойова нічия – 3:3.
2. Серйозні хлопці на розминці міланського Інтера – Крістіан "Бобо" Вієрі, Роналдо та Іван Кордоба.
3. Той самий шедевральний удар Зінедіна Зідана у фіналі Ліги чемпіонів-2002.
4. Збірна Чехії на Євро-2000. Верхній ряд: Коллер, Срнічек, Габріель, Рада, Поборскі. Нижній ряд: Ржепка, Немец, Шміцер, Росіцкі, Латал, Недвед.
5. Луїш Феліпе Сколарі, головний тренер збірної Бразилії, вказує курс на Японію та Південну Корею. Там "селесао" вчергове стануть чемпіонами світу, хоча Роберто Карлос, Рівалдо і юний Роналдінью ще не ймуть віри.
6. Енцо Мареска – відверто провальний форвард Ювентуса початку 2000-х.
7. Тьєрі Анрі біля погруддя Герберта Чепмена – епохального наставника лондонського Арсенала 1920-30-х.
8. Спекотна розминка Реала, перерва на водопій. Роберто Карлос, Девід Бекхем і Зінедін Зідан. Галактікос!
9. П'єрлуїджі Колліна працює на Євро-2004 – останньому великому форумі своєї кар'єри.
10. Чвертьфінал того ж португальського чемпіонату Європи. Міні-нарада Едгара Давідса та Кларенса Зеєдорфа – Нідерландам ніяк не вдається зламати оборону Швеції (0:0). "Помаранчеві" дотиснули суперника лише в серії пенальті.
11. За два сезони у Ювентусі Златан Ібрагімовіч забив 26 голів. Зокрема й такими акробатичними ударами.
12. А це – пластика молодого Кріштіану Роналду на Олд Траффорд.
13. Були часи (сезон 2005/06), коли за Реал виступав великий та жахливий данський опорний дроворуб Томас Гравесен. На фото він намагається залякати молодого Фернандо Торреса у Мадридському дербі проти Атлетіко.
14. Взаємний респект топових голкіперів десятиліття. Олівер Кан та Ікер Касільяс.
15. А тут Самюель Ето'О (Барселона) наче вибачається перед Тьєрі Анрі (Арсенал) за перемогу у фіналі ЛЧ-2006. Семмі у цій грі забив, Анрі – ні.
16. Нігерієць Джей-Джей Окоча, хавбек Болтона, щойно розписався у воротах Едвіна ван дер Сара і дуже цьому радий (2005 рік).
17. Впізнали? Бернарду Сілва змалечку виховувався у системі Бенфіки, щоб зараз стати одним із лідерів Ман Сіті.
18. Євро-2004. Матч першого туру у групі В – і одразу топ! Капітани Зідан та Бекхем очікують жеребу від німецького рефері Маркуса Мерка. Англія довго вела в рахунку після голу Лемпарда, але дубль Зізу у компенсований час другого тайму став для родоначальників шоком – 2:1 на користь Франції.
19. Зіркова аргентинська колонія Ла Ліги. Хуан Роман Рікельме (Вільяреал) обіймає Пабло Аймара із Сарагоси.
20. У першій половині "нульових" перед цим неперевершеним тріо тремтів захист, без перебільшення, усіх клубів Європи. Андрій Шевченко, Руй Кошта, Філіппо Індзагі.
21. Фіналісти Євро-2004 – збірна Португалії. Верхній ряд: Рікарду, Валенте, Паулета, Андраде, Карвалью, Коштінья. Нижній ряд: Роналду, Деку, Маніше, Мігель, Фігу.
22. Раян Гіггз та Ріо Фердінанд із головними трофеями МЮ у сезоні 2007/08.
23. Проте Мілан одразу у двох сезонах ЛЧ став нездоланним бар'єром для Юнайтед. Не допоміг навіть Роналду.
24. Збірна Італії – чемпіон світу-2006! Веселощі Тотті, Перуцці, Індзагі, Тоні і Ко.
25. Кінець "нульових". У Ман Сіті тільки-но з'явилися великі гроші і пішли перші гучні трансфери. Робінью та Карлос Тевес.
26. Кака і Стівен Джеррард перед фіналом Ліги чемпіонів-2007 в Афінах.
27. Засмучений Серхіо Рамос, смертельно втомлений Зінедін Зідан і шалено щасливий Тьєрі Анрі. Щойно пролунав фінальний свисток у матчі 1/8 фіналу ЧС-2006, Іспанія – Франція – 1:3.
28. Такі різні вихованці запорізького Металурга – Євген Опанасенко і Сергій Кривцов. Піковим моментом першого стала Зоря. Другий досі виступає за Шахтар та збірну України.
29. Імператор Роми Франческо Тотті проти духовного лідера Мілана – Рікардо Кака. Поверніть нам ту прекрасну епоху!
30. Олівер Кан ніколи не панькався із суперниками. На горіхи отримує форвард Марсело Дельгадо. Баварія здобула Міжконтинентальний кубок-2001, обігравши Боку Хуніорс – 1:0.
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