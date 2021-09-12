Роналду розпочинає в МЮ / Фото з відкритих джерел

1. Осінь 2000-го. Перший груповий етап ЛЧ. Мілан приймає Барселону. Капітан "россонері" Паоло Мальдіні програв дуель Рівалдо, який оформив хет-трик на Сан-Сіро. Бойова нічия – 3:3.

2. Серйозні хлопці на розминці міланського Інтера – Крістіан "Бобо" Вієрі, Роналдо та Іван Кордоба.

3. Той самий шедевральний удар Зінедіна Зідана у фіналі Ліги чемпіонів-2002.

4. Збірна Чехії на Євро-2000. Верхній ряд: Коллер, Срнічек, Габріель, Рада, Поборскі. Нижній ряд: Ржепка, Немец, Шміцер, Росіцкі, Латал, Недвед.

5. Луїш Феліпе Сколарі, головний тренер збірної Бразилії, вказує курс на Японію та Південну Корею. Там "селесао" вчергове стануть чемпіонами світу, хоча Роберто Карлос, Рівалдо і юний Роналдінью ще не ймуть віри.

6. Енцо Мареска – відверто провальний форвард Ювентуса початку 2000-х.

7. Тьєрі Анрі біля погруддя Герберта Чепмена – епохального наставника лондонського Арсенала 1920-30-х.

8. Спекотна розминка Реала, перерва на водопій. Роберто Карлос, Девід Бекхем і Зінедін Зідан. Галактікос!

9. П'єрлуїджі Колліна працює на Євро-2004 – останньому великому форумі своєї кар'єри.

10. Чвертьфінал того ж португальського чемпіонату Європи. Міні-нарада Едгара Давідса та Кларенса Зеєдорфа – Нідерландам ніяк не вдається зламати оборону Швеції (0:0). "Помаранчеві" дотиснули суперника лише в серії пенальті.

11. За два сезони у Ювентусі Златан Ібрагімовіч забив 26 голів. Зокрема й такими акробатичними ударами.

12. А це – пластика молодого Кріштіану Роналду на Олд Траффорд.

13. Були часи (сезон 2005/06), коли за Реал виступав великий та жахливий данський опорний дроворуб Томас Гравесен. На фото він намагається залякати молодого Фернандо Торреса у Мадридському дербі проти Атлетіко.

14. Взаємний респект топових голкіперів десятиліття. Олівер Кан та Ікер Касільяс.

15. А тут Самюель Ето'О (Барселона) наче вибачається перед Тьєрі Анрі (Арсенал) за перемогу у фіналі ЛЧ-2006. Семмі у цій грі забив, Анрі – ні.

16. Нігерієць Джей-Джей Окоча, хавбек Болтона, щойно розписався у воротах Едвіна ван дер Сара і дуже цьому радий (2005 рік).

17. Впізнали? Бернарду Сілва змалечку виховувався у системі Бенфіки, щоб зараз стати одним із лідерів Ман Сіті.

18. Євро-2004. Матч першого туру у групі В – і одразу топ! Капітани Зідан та Бекхем очікують жеребу від німецького рефері Маркуса Мерка. Англія довго вела в рахунку після голу Лемпарда, але дубль Зізу у компенсований час другого тайму став для родоначальників шоком – 2:1 на користь Франції.

19. Зіркова аргентинська колонія Ла Ліги. Хуан Роман Рікельме (Вільяреал) обіймає Пабло Аймара із Сарагоси.

20. У першій половині "нульових" перед цим неперевершеним тріо тремтів захист, без перебільшення, усіх клубів Європи. Андрій Шевченко, Руй Кошта, Філіппо Індзагі.

21. Фіналісти Євро-2004 – збірна Португалії. Верхній ряд: Рікарду, Валенте, Паулета, Андраде, Карвалью, Коштінья. Нижній ряд: Роналду, Деку, Маніше, Мігель, Фігу.

22. Раян Гіггз та Ріо Фердінанд із головними трофеями МЮ у сезоні 2007/08.

23. Проте Мілан одразу у двох сезонах ЛЧ став нездоланним бар'єром для Юнайтед. Не допоміг навіть Роналду.

24. Збірна Італії – чемпіон світу-2006! Веселощі Тотті, Перуцці, Індзагі, Тоні і Ко.

25. Кінець "нульових". У Ман Сіті тільки-но з'явилися великі гроші і пішли перші гучні трансфери. Робінью та Карлос Тевес.

26. Кака і Стівен Джеррард перед фіналом Ліги чемпіонів-2007 в Афінах.

27. Засмучений Серхіо Рамос, смертельно втомлений Зінедін Зідан і шалено щасливий Тьєрі Анрі. Щойно пролунав фінальний свисток у матчі 1/8 фіналу ЧС-2006, Іспанія – Франція – 1:3.

28. Такі різні вихованці запорізького Металурга – Євген Опанасенко і Сергій Кривцов. Піковим моментом першого стала Зоря. Другий досі виступає за Шахтар та збірну України.

29. Імператор Роми Франческо Тотті проти духовного лідера Мілана – Рікардо Кака. Поверніть нам ту прекрасну епоху!

30. Олівер Кан ніколи не панькався із суперниками. На горіхи отримує форвард Марсело Дельгадо. Баварія здобула Міжконтинентальний кубок-2001, обігравши Боку Хуніорс – 1:0.

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