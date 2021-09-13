"Мбаппе невероятно хорош. Через пару лет он станет лучшим футболистом мира. Сегодня его уже невозможно сдерживать в одиночку. Он в таких ситуациях не ошибается.

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Он не центрфорвард, он играет по всему фронту атаки. Он может играть и в центре, однако на флангах передвигается очень здорово. Большинство его голов – в результате смещения с флангов. Он не только забивает, но и отдает много голевых передач. Он не умеет таранить так, как лучшие центрфорварды, но в своей лучшей форме он является одним из самых совершенных нападающих мира.

Если бы имел 150 млн, кого бы купил? Мбаппе, исходя из того, что я сказал ранее, и моего представления о футболе. Холанда можно использовать в определенной системе игры, в такой, где у него есть возможность использовать разницу в физической мощи. А Мбаппе универсален, он подойдет любому тренеру мира, потому что он намного более разносторонний игрок", – цитирует Саморано AS.

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