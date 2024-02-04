Президент Реала Флорентино Перес уверен, что со второй попытки все же привезет Килиана Мбаппе на Сантьяго Бернабеу.

В течение недели несколько СМИ сообщили, что трансфер звезды ПСЖ в Мадрид неизбежен. Эту информацию подтверждает журналист Рамон Альварес де Мон, который близок к Реалу.

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Флорентино Перес после матча с Хетафе якобы зашел в раздевалку и поговорил с тренерским штабом. Босс "сливочных" рассказал Карло Анчелотти, что трансфер Мбаппе действительно очень близок. Этот разговор случайно услышал один из игроков Реала.

Заметим, что похожая история случалась 2 года назад. СМИ наперегонки гудели о переходе Мбаппе в Реал, однако Килиан вдруг подписал новый контракт с ПСЖ на роскошных условиях.

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