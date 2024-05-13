У матчі 28-го туру УПЛ Полісся на виїзді дотисло Кривбас (1:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Поєдинок 28-го туру УПЛ між Кривбасом та Поліссям розтягнувся на два дні. У неділю команди стартували о 18:00, але встигли зіграти лише 38 хвилин через повітряну атаку. Обидва колективи хотіли дограти матч, та зрештою дуель довелось переносити на наступний день.

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У понеділок повітряна тривога знову не дозволила вчасно розпочати догравання. Окрім того, обидві сторони домовились, що перерва між таймами триватиме лише 5 хвилин. Варто зазначити, що на цей поєдинок Кривбас виходив у статусі бронзового призера – напередодні СК Дніпро-1 поступився Олександрії (0:1) і втратив будь-які шанси зачепитись за третю сходинку.

Нагадаємо, як розвивались події вчора. Вже на 5-й хвилині Соса міг виводити Кривбас вперед, замикаючи головою простріл з правого флангу після швидкої контратаки, але пробив повз ворота. Полісся ж першого прицільного удару завдало лише на 22-й хвилині – Маханьков врятував.

А вже у наступній атаці гості повели у рахунку: Дібанго не зміг вибити м'яч, сфера відскочила до Танковського і той з далекої відстані запустив її під дальню стійку.

Одразу по перерві Луньов проскочив лівим флангом, та його навіс вибили на кутовий. У відповідь Мустафаєв спробував закинути голкіперу Кривбаса за комірець, але не вистачило влучності. Бескоровайний небезпечно стріляв по центру – Кудрик на місці. За трохи Фортюн ледь не забив свій дебютний гол в УПЛ: отримавши пас за спини захисників француз увірвався у воротарський і пробив – Маханьков на виході зумів зачепити сферу і перевести на кутовий.

Кузик на 55-й хвилині потужно замикав відскок після кутового – у лічених сантиметрах від правої стійки. Гойдалки продовжувались і вже Назаренко змістився з лівого флангу до штрафного і потужно вистрілив – знову рятує Маханьков.

Ндукве спробував спіймати кіпера Кривбаса зненацька підступним ударом з правого флангу – той був на варті.

На 67-й хвилині Кузик знову небезпечно закручував з-за меж штрафного під поперечину – трохи вище. Згодом По, який вийшов на заміну, замикав навіс з правого флангу – у руки Кудрику. Команди продовжували атакувати, не зупиняючись ні на мить, приємно дивуючи своєю грою.

За 15 хвилин до завершення матчу Кривбас заробив небезпечний штрафний, Луньов навісив у воротарський, де Соса намагався вибити через себе і влучив ногою у голову Чоботенка. Вернидуб на бровці не підбирав слів, вимагаючи вилучення, але арбітр показав "гірчичники" за надмірні емоції Шабанову і Юрію Миколайовичу.

Командам залишалось дограти ще 10 хвилин, як знову пролунала повітряна тривога. Після вимушеного відпочинку криворіжці зробили дві заміни, але так і не змогли нав'язати супернику свою гру. На останній хвилині житомирці могли закривати матч: розігравши атаку 3 в 2, Луїфер вийшов сам на сам, але не зміг переграти воротаря Кривбаса.

Перемога принесла Поліссю 46 очок і шосту сходинку, Кривбас з 54-ма пунктами залишився третім і делегував Динамо у Лігу чемпіонів.

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