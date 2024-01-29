ПСЖ обрав заміну Мбаппе – парижанам доведеться шукати понад 100 мільйонів
Керівництво ПСЖ готується до ймовірного відходу Кіліана Мбаппе.
Французький феномен поки не озвучив жодного рішення щодо свого майбутнього. ПСЖ вже працює над тим, щоб знайти гідну заміну Кіліану Мбаппе, якщо він вирішить приєднатися до іншого клубу.
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Як повідомляє Mundo Deportivo, спортивний директор парижан Луїш Кампуш націлився на нападника Мілана Рафаеля Леау. Функціонер добре знає португальця, оскільки вони працювали разом в Ліллі й зберегли теплі взаємини. Щоб підписати нападника ПСЖ доведеться шукати велику суму. Мілан оцінює гравця в понад 100 мільйонів. До того ж парижанам доведеться зіткнутися з конкуренцією з боку Ньюкасла, який теж націлився на португальця і готовий до рішучих кроків.
Нагадаємо, що чинна угода Рафаеля Леау з Міланом діє до 2028 року. У поточному сезоні нападник зіграв у 26 матчах, в яких забив шість голів та оформив шість результативних передач.
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