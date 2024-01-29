Французький феномен поки не озвучив жодного рішення щодо свого майбутнього. ПСЖ вже працює над тим, щоб знайти гідну заміну Кіліану Мбаппе, якщо він вирішить приєднатися до іншого клубу.

Сенсація Ліги 1 оформив камбек в матчі з ПСЖ, відігравшись з 0:2 – Доннарумма пропустив гол-красень, зірку вилучили

Як повідомляє Mundo Deportivo, спортивний директор парижан Луїш Кампуш націлився на нападника Мілана Рафаеля Леау. Функціонер добре знає португальця, оскільки вони працювали разом в Ліллі й зберегли теплі взаємини. Щоб підписати нападника ПСЖ доведеться шукати велику суму. Мілан оцінює гравця в понад 100 мільйонів. До того ж парижанам доведеться зіткнутися з конкуренцією з боку Ньюкасла, який теж націлився на португальця і готовий до рішучих кроків.

Нагадаємо, що чинна угода Рафаеля Леау з Міланом діє до 2028 року. У поточному сезоні нападник зіграв у 26 матчах, в яких забив шість голів та оформив шість результативних передач.

Пірати Бретанського півострова: тренер, якого довелося гуглити, після 12-річної паузи створив головну сенсацію Ліги 1