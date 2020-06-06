Мбаппе бореться за майбутнє ПСЖ, особисто вмовляючи зіркового юніора підписати контракт

Нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе турбується про перспективи свого клубу.

Один з найбільш перспективних талантів Парі Сен-Жермен Аділь Аушіш збирається покинути французький гранд у статусі вільного агента. Цьому спробував завадити Кіліан Мбаппе.

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Зірка збірної Франції залишив коментар на сторінці Аділя в Інстаграм: "Підпиши контракт! Пропоную тобі нові кросівки". 17-річний хавбек теж знайшов іронічну відповідь: "Я не довіряю тобі більше. Ти вже занадто багато мені винен".

До слова, атакувальний півзахисник став найкращим бомбардиром в минулому році на чемпіонаті Європи серед юнаків до 17 років, і вже провів три гри і забив один м'яч за першу команду ПСЖ. Вболівальники команди вважають його одним з найперспективніших гравців парижан, але очікується, що він покине столицю Франції.

Аушіш вже домовився з Сент-Етьєном, де отримає чотири мільйони євро підйомних при підписанні контракту. Угода ще не підтверджена офіційно, але молодий футболіст вже пройшов медичний огляд в своєму майбутньому клубі.

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