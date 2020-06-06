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Мбаппе борется за будущее ПСЖ, лично уговаривая звездного юниора подписать контракт

12:00 15 Читати українською
Мбаппе борется за будущее ПСЖ, лично уговаривая звездного юниора подписать контракт
Адиль Аушиш / фото: ПСЖ

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе беспокоится о перспективах своего клуба.

Один из самых перспективных талантов Пари Сен-Жермен Адиль Аушиш собирается покинуть французский гранд в статусе свободного агента. Этому попытался помешать Килиан Мбаппе.

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Звезда сборной Франции оставил комментарий на странице Адиля в Инстаграм: "Подпиши контракт! Предлагаю тебе новые кроссовки". 17-летний хавбек тоже нашел ироничный ответ: "Я не доверяю тебе больше. Ты слишком много мне должен".

К слову, атакующий полузащитник стал лучшим бомбардиром в прошлом году на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет, и уже провел три игры и забил один мяч за первую команду ПСЖ. Болельщики команды считают одним из самых перспективных игроков парижан, но ожидается, что он покинет столицу Франции. Аушиш уже договорился с Сент-Этьеном, где получит четыре миллиона евро подъемных при подписании договора. Сделка еще не подтверждена официально, но молодой футболист уже прошел медосмотр в своем будущем клубе.

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ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Адиль Аушиш Адиль Аушиш
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