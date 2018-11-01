Лідер Борусії Д, талант Мілана, чемпіон світу-2018, але без Мессі та Роналду: найефективніші форварди Європи

Поки Кріштіану Роналду надолужує втрачене на початку сезону, а Ліонель Мессі продовжує реабілітацію після травми, на авансцені у п’ятірці найсильніших європейських чемпіонатів з’явилися інші герої. "Футбол 24" – саме про них.

Звісно, протягом сезону їхні показники будуть змінюватися, і в багатьох – не на краще, але наразі саме цим футболістам потрібно найменше часу для взяття воріт суперника.

5. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 65 хв. на гол

Тріумфатор чемпіонату світу-2018 у складі збірної Франції Кіліан Мбаппе після успішного дебютного сезону в ПСЖ не збирається зменшувати оберти. Вболівальники вже жартують, мовляв, Неймар покинув Барселону, щоб не залишатися у затінку Ліонеля Мессі, натомість потрапив у затінок Мбаппе. Саме 19-річний француз наразі є головною зіркою парижан.

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Мбаппе відзначається голом кожні 65 хвилин, а загалом на його рахунку вже 10 голів у Лізі 1 – всього на три менше, ніж за увесь минулий чемпіонат. А якби не триматчева дискваліфікація, то показники форварда могли б бути ще більш вражаючими.

4. Лука Йовіч (Айнтрахт) – 65 хв. на гол

Лідер бомбардирських перегонів у Бундеслізі Лука Йовіч також практично повторив минулорічні показники за кількістю голів. Але якщо в попередньому чемпіонаті сербському форварду знадобилося 22 матчі, аби забити 8 голів, то в чинному сезоні на його рахунку 7 м’ячів у семи матчах і середня результативність на рівні Мбаппе.

Звісно, такі цифри Йовіча, перш за все, завдяки його подвигу у матчі з Фортуною, де 20-річний форвард відзначився аж 5 разів, ставши наймолодшим автором пента-трику в історії чемпіонату Німеччини. Бундесліга з цієї нагоди навіть підготувала спеціальний відеокліп.

3. Альфред Фіннбогасон (Аугсбург) – 61 хв. на гол

Нападник збірної Ісландії пропустив початок сезону через травму. Без нього Аугсбург зумів здобути всього одну перемогу у 5 матчах – над аутсайдером чемпіонату Німеччини Фортуною.

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Повернення на поле Фіннбогасон відсвяткував хет-триком у ворота Фрайбурга. Після того матчу команда 29-річного форварда програла лише дортмундській Борусії, а сам Альфред жодного разу не провів на полі всі 90 хвилин, що не завадило йому записати на свій рахунок ще 2 голи.

2. Патрік Кутроне (Мілан) – 47 хв. на гол

Після переїзду на Сан-Сіро Гонсало Ігуаїна найкращий бомбардир Мілана у минулому сезоні прогнозовано став отримувати менше ігрового часу. Втім, це ніяк не позначилося на результативності молодого нападника, який вже отримав виклик до національної збірної Італії.

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У чинному сезоні Кутроне забив всього 5 голів у футболці Мілана, але вони були надважливими для його команди. Саме на рахунку Патріка вирішальне взяття воріт Роми наприкінці матчу, його дубль дозволив “россонері” здобути вольову перемогу над Олімпіакосом у Лізі Європи. А в останній грі чемпіонату із Сампдорією (3:2) форвард забив сам і віддав шикарну передачу п'ятою на Ігуаїна.

1. Пако Алькасер (Борусія Д) – 27 хв. на гол

За два роки в Барселоні Пако Алькасер забив всього 10 голів у 37 матчах Прімери. У чинному сезоні іспанець лише одного разу провів на полі весь матч, що не завадило йому 8 разів засмутити суперників Борусії Д. Такі показники роблять 25-річного футболіста найнебезпечнішим нападником топ-5 чемпіонатів Європи.

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Навряд чи Борусія змогла б очолювати турнірну таблицю чемпіонату Німеччини без свого нового бомбардира, тому не дивно, що керівництво "джмелів" вже заявило про готовність викупити контракт Алькасера у Барселони.

Вадим Грищук, Футбол 24

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