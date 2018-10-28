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Мбаппе присоромив Неймара за результатами голосування вболівальників ПСЖ

21 жовтня 19:04 1865 Читать на русском
Мбаппе присоромив Неймара за результатами голосування вболівальників ПСЖ
Кіліан Мбаппе та Неймар / Фото onefootball

Вболівальники ПСЖ здивували результатами голосування за найпопулярнішого гравця клубу.

Компанія Odoxa провела опитування серед французів на тему, хто є найпопулярнішим футболістом в ПСЖ.

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З неймовірним відривом переміг Кіліан Мбаппе, за чемпіона світу проголосували 61% респондентів. На другій сходинці Неймар зі скромним результатом – 9%, трійку замикає Едінсон Кавані (7%), повідомляє видання L`Equipe.

Варто відзначити, за цим же опитуванням у лютому 2018 року переміг Неймар, отримавши 28% голосів.

Нагадаємо, у чемпіонаті Франції ПСЖ демонструє неймовірний результат, не втративши жодного очка після 10-ти турів.

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Теги
Франція Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Неймар Неймар Едінсон Кавані Едінсон Кавані
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