Американська модель Кетрін Майорга продовжує "атакувати" Кріштіану Роналду позовами, хоча раніше суд відхилив звинувачення у бік португальця щодо згвалтування, повідомляє Mirror.

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У документах зазначається, що жінка вимагає у форварда Ювентуса понад 60 млн євро компенсації за "біль і страждання".

Нагадаємо, три роки тому Майорга заявила, що у 2009-му Кріштіану згвалтував її. Пізніше стало відомо, що між жінкою та футболістом були інтимні стосунки за обопільною згодою, а у 2010-му Роналду заплатив моделі 375 тисяч доларів за нерозголошення інформації.

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