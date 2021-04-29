Американская модель Кэтрин Майорга продолжает "атаковать" Криштиану Роналду исками, хотя суд отклонил обвинения в сторону португальца относительно изнасилования, сообщает Mirror.

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В документах отмечается, что женщина требует у форварда Ювентуса более 60 млн евро компенсации за "боль и страдания".

Напомним, три года назад Майорга заявила, что в 2009-м Криштиану изнасиловал ее. Позже стало известно, что между женщиной и футболистом были интимные отношения по обоюдному согласию, а в 2010-м Роналду заплатил модели 375 тысяч долларов за неразглашение информации.

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