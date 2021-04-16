Джорджина Родрігес спробує себе у новому амплуа, де дівчина обіцяє бути максимально відвертою.

"Дуже схвильована і задоволена новим проєктом. Спасибі сім'ї Netflix", – такою публікацією в Instagram Джорджина Родрігес заінтригувала усіх своїх прихильників.

Морозюк перевершила саму себе – пікантне відео, яке не пройшло цензуру (18+)

За інформацією golssip.it, кохана Кріштіану Роналду стане головною героїнею нового реаліті-шоу, де демонструватиме своє повсякденне життя без прикрас. Творці шоу також обіцяють певні деталі спільного життя з форвардом Ювентуса.

Роналду не зміг залишити такий крок своєї дівчини без уваги і написав коментар: "Вітаю, люба. Дуже пишаюся тобою".

Гонитва за минулим: чому Реалу не варто повертати Роналду?