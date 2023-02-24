Майнц і Борусія М мали рівну кількість очок і тримались поруч у таблиці. Переможець цієї пари піднявся б на сьоме місце У Ґладбаха була й інша мотивація – вони не знали звитяг над "карнавальниками" у чотирьох матчах поспіль, з листопада 2020-го.

Німеччина хоче провести товариський матч з Україною, – ЗМІ

На жаль для "жеребців", обнулити серію не вийшло. Ба більше – Майнц влаштував епічне побиття підопічних Даніеля Фарке. Перший тайм ще пройшов на рівних, але господарі відкрили рахунок на 25-й хвилині зусиллями Лі Дже Суна. В другому ж таймі Майнц відвантажив у ворота Борусії ще три голи. Лі Дже Сун та Людовік Ажорк записали у свій актив гол та гольову передачу.

Менхенґлабахці не змогли навіть розмочити рахунок. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Майна з рахунком 4:0. "Карнавальники" набрали 32 очки й піднялись на сьому сходинку, в той час як Борусія М з 29 заліковими балами тримається дев'ятою.

Борусія Д зіграє з РБ Лейпциг: результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка Німеччини