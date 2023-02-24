Майнц розтрощив Борусію М – Ґладбах не знає перемог над "карнавальниками" протягом п'яти матчів поспіль
Борусія М в рамках прем'єрного матчу 22-го туру німецької Бундесліги зазнала нищівної поразки від Майнца (0:4). Звіт читайте на "Футбол 24".
Майнц і Борусія М мали рівну кількість очок і тримались поруч у таблиці. Переможець цієї пари піднявся б на сьоме місце У Ґладбаха була й інша мотивація – вони не знали звитяг над "карнавальниками" у чотирьох матчах поспіль, з листопада 2020-го.
Німеччина хоче провести товариський матч з Україною, – ЗМІ
На жаль для "жеребців", обнулити серію не вийшло. Ба більше – Майнц влаштував епічне побиття підопічних Даніеля Фарке. Перший тайм ще пройшов на рівних, але господарі відкрили рахунок на 25-й хвилині зусиллями Лі Дже Суна. В другому ж таймі Майнц відвантажив у ворота Борусії ще три голи. Лі Дже Сун та Людовік Ажорк записали у свій актив гол та гольову передачу.
Менхенґлабахці не змогли навіть розмочити рахунок. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Майна з рахунком 4:0. "Карнавальники" набрали 32 очки й піднялись на сьому сходинку, в той час як Борусія М з 29 заліковими балами тримається дев'ятою.
Борусія Д зіграє з РБ Лейпциг: результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка Німеччини