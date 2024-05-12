Визначився перший новачок Бундесліги на наступний сезон. Ним став Хольштайн з Кіля.

Хольштайн розписав нічию з Фортуною та гарантував собі підвищення в класі за тур до фінішу в другому дивізіоні. Тренує команду Марсель Рапп, весь склад оцінюється в мізерні 30 мільйонів євро, а головною зіркою можна назвати Льюїса Холтбі.

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Кіль вперше в історії вийшов у Бундеслігу, хоча ще у 1912 році ставав чемпіоном Німеччини до створення об'єднаної ліги. Тоді в статусі найсильнішої команди Півночі Хольштайн обіграв у фіналі Карлсруе.

Сьогодні шляхом Хольштайна може піти Санкт-Паулі – клубу з Гамбурга достатньо розписати нічию з аутсайдером Оснабрюком. Третє місце дістанеться дюссельдорфській Фортуні, яка гратиме перехідні матчі. Гамбург після поразки Падерборну знову залишився без еліти.