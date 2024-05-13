У неділю ввечері Бенфіка провела останню домашню гру в сезоні – команда здолала Ароку з рахунком 5:0. Бенфіка програла Спортінгу боротьбу за чемпіонський титул і деякі вболівальники "орлів" дали зрозуміти, що втомилися від Шмідта - цього сезону тренера часто критикували.

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"Цим людям приділяється занадто багато уваги. Зрозуміло одне: в таких умовах чемпіоном стати неможливо. Просто неможливо. Якщо мій відхід вирішить цю проблему, то мені доведеться поговорити з клубом. Це не може більше тривати ще один сезон. Водночас нам слід зосередитися на справжніх уболівальниках Бенфіки. На всіх тих чоловіках, жінках, хлопчиках, дівчатках, дідусях і бабусях, які продовжують підтримувати свій клуб. Питання в тому, як ми зможемо їх знову порадувати", – цитує Шмідта Voetbal International.

Контракт тренера з Бенфікою розрахований до середини 2026 року.

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