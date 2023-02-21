Борусія Д зіграє з РБ Лейпциг: результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка Німеччини
00:38 - Читать на русском
Єдиний представник другої Бундесліги зіграє чвертьфінальний матч Кубка на своєму полі.
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка Німеччини. Рекордсмен за кількістю перемог у турнірі – Баварія – зустрінеться з торішнім фіналістом, а чинний переможець турніру – РБ Лейпциг – прийме на своєму полі дортмундську Борусію.
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Пари 1/4 фіналу Кубка:
РБ Лейпциг – Борусія (Дортмунд)
Нюрнберг – Штутгарт
Айнтрахт – Уніон
Баварія – Фрайбург
Матчі відбудуться 4-5 квітня.
Півфінали заплановані на 2 і 3 травня, а фінал Кубка – на 3 червня.
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