Про відповідні наміри керівництва німецького футболу почали говорити німецькі ЗМІ. Спершу з'явилась інформація, що Бундестім може провести зі "синьо-жовтими" 1000 гру у своїй історії.

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Проте Sportschau запевняє, що 1000 матч відбудеться у Бремені не проти України. Дуель з нашою збірною запланована на літо після цієї події. Найімовірніше, зустріч відбудеться у Гельзенкірхені. Наразі жодні документи між УАФ та DFB не підписані.

Попереду у Бундестім 2 березневі спаринги – проти Перу та Бельгії, у червні планують 3 поєдинки, один із яких буде проти "синьо-жовтих".

Загалом Україна та Німеччина провели 8 очних дуелей. Наша команда ще не вигравала. Востаннє збірні зустрічались між собою у Лізі націй, це завершилось двома поразками "синьо-жовтих" (1:2 та 1:3).

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