41-річний данець – новий керманич Майнца, повідомляє офіційний сайт клубу.

Божевільний камбек мюнхенців у відеоогляді матчу Баварія – Майнц – 5:2

Свенссон очолив клуб із Рейнланд-Пфальца після фіаско проти Баварії у 14-му турі Бундесліги. Молодий фахівець повинен врятувати Майнц від вильоту. Наразі "карнавальники" йдуть на передостанній сходинці, маючи в активі лише 6 очок. До зони плей-офф – 4 пункти, до рятівної позиції – п'ять.

Для Майнца Бо Свенссон – своя людина. У 2007-2014 рр. він виступав на Опель Арені на позиції центрбека. Із 2019-го Свенссон тренував австрійський Ліферінг. Клуб із системи Ред Булла фінішував 3-м у другому дивізіоні минулоріч, а наразі посідає 2-ге місце та претендує на вихід до Бундесліги.

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