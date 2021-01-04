41-летний датчанин – новый наставник Майнца, сообщает официальный сайт клуба.

Безумный камбэк мюнхенцев в видеообзоре матча Бавария – Майнц – 5:2

Свенссон возглавил клуб с Рейнланд-Пфальца после фиаско против Баварии в 14-м туре Бундеслиги. Молодой специалист должен спасти Майнц от вылета. В данный момент "карнавальщики" идут на предпоследней строчке, имея в активе лишь 6 очков. До зоны плей-офф – 4 пункта, к спасительной позиции – пять.

Для Майнца Бо Свенссон – свой человек. В 2007-2014 гг. он выступал на Опель Арене на позиции центрбека. С 2019-го Свенссон тренировал австрийский Лиферинг. Клуб из системы Ред Булла финишировал 3-м во втором дивизионе в прошлом году, а ныне занимает 2-е место и претендует на выход в Бундеслигу.

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