"Якщо аналізувати мої команди, то вони агресивні, йдуть уперед, пресингують, намагаються відбирати м'яч високо, створювати шанси та забивати голи. І водночас слід утримувати баланс. Баланс між обороною та атакою – це ключ до того, щоб вигравати. Не лише матчі, а й трофеї. Такий стиль я хочу прищепити тут – покупкою двох молодих та енергійних гравців, вони можуть йти вперед та атакувати, це ключ до майбутнього клубу.

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Сподіваюся, вони дадуть нам свіжість, аби покращити конкуренцію. Думаючи про майбутнє, мені подобається бачити Евертон зростаючим і прогресуючим, в психологічному аспекті – теж. Дуже складно створити ментальність переможців, яка дозволить нам конкурувати у майбутньому. Це і прихід молодих гравців, голодних, які хочуть бути тут, боротися і віддавати себе на полі.

Нейтон та Віталій мають характеристики, які ми шукали – вони люблять йти вперед та забезпечувати кросами гравців в атаці. Не хочу тиснути на них, тому що вони молоді і потребують познайомитися з АПЛ. Але ці футболісти – майбутнє Евертона, це точно. Це складне вікно. Сподіваюся, ми зможемо знайти найкращі варіанти для нас.

Ми підписали двох фулбеків, які можуть перекривати зони, робити передачі та кроси. Це питання часу. Поступово ми повинні впроваджувати такі речі, які зроблять команду та клуб сильнішим та кращим", – цитує Бентіса офіційний сайт Евертона.

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