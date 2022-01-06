"Если анализировать мои команды, они агрессивны, идут вперед, прессингуют, пытаются отбирать мяч высоко, создавать шансы и забивать голы. И в то же время следует удерживать баланс. Баланс между обороной и атакой – ключ к тому, чтобы выигрывать. Не только матчи, но и трофеи. Такой стиль я хочу привить здесь – покупкой двух молодых и энергичных игроков, они могут идти вперед и атаковать, это ключ к будущему клубу.

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Надеюсь, они дадут нам свежесть, чтобы улучшить конкуренцию. Думая о будущем, мне нравится видеть Эвертон растущим и прогрессирующим, в психологическом аспекте – тоже. Очень сложно создать ментальность победителей, которая позволит нам конкурировать в будущем. Это и приход молодых игроков, голодных, желающих быть здесь, бороться и отдавать себя на поле.

У Нейтона и Виталия есть характеристики, которые мы искали – они любят идти вперед и обеспечивать кроссами игроков в атаке. Не хочу давить на них, потому что они молоды и требуют ознакомиться с АПЛ. Но эти футболисты – будущее Эвертона, это точно. Это сложное окно. Надеюсь, мы сможем найти самые лучшие варианты для нас.

Мы подписали двух фулбеков, которые могут перекрывать зоны, делать передачи и кроссы. Это вопрос времени. Постепенно мы должны внедрять такие вещи, которые сделают команду и клуб сильнее и лучше", – цитирует Бентиса официальный сайт Эвертона.

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