"Швидкий гол у власні ворота завжди впливає на гру команди. Особливо, враховуючи рівень суперника.

Іспанія – Україна: Зінченко зумів знайти позитив у розгромній поразці в Лізі націй

Тим не менш, ми хотіли грати у свій футбол, але суперник був дуже сильним. Ми вивчимо та проаналізуємо свої помилки в цьому матчі. Ця гра показала, до чого ми повинні прагнути", – сказав Матвієнко в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, збірна України зазнала розгромної поразки на виїзді від іспанців (0:4). Наступні матчі Ліги націй підопічні Шевченка проведуть у жовтні – 10-го проти Німеччини, а 13-го проти Іспанії.

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