Матвиенко выделил переломный момент матча против Испании
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал разгромное поражение нашей команды в поединке против Испании.
"Быстрый гол в собственные ворота всегда влияет на игру команды. Особенно, учитывая уровень соперника.
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Тем не менее, мы хотели играть в свой футбол, но соперник был очень сильным. Мы изучим и проанализируем свои ошибки в этом матче. Эта игра показала, к чему мы должны стремиться", – сказал Матвиенко в эфире ТК Футбол.
Напомним, сборная Украины потерпела разгромное поражение на выезде от испанцев (0:4). Следующие матчи Лиги наций подопечные Шевченко проведут в октябре – 10-го против Германии, а 13-го против Испании.
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