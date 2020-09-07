"Быстрый гол в собственные ворота всегда влияет на игру команды. Особенно, учитывая уровень соперника.

Испания – Украина: Зинченко сумел найти позитив в разгромном поражение в Лиге наций

Тем не менее, мы хотели играть в свой футбол, но соперник был очень сильным. Мы изучим и проанализируем свои ошибки в этом матче. Эта игра показала, к чему мы должны стремиться", – сказал Матвиенко в эфире ТК Футбол.

Напомним, сборная Украины потерпела разгромное поражение на выезде от испанцев (0:4). Следующие матчи Лиги наций подопечные Шевченко проведут в октябре – 10-го против Германии, а 13-го против Испании.

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