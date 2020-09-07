"Усе сьогодні було очевидно. Нам є куди рости. Ми припустилися чималої кількості помилок, дався взнаки наш не найкращий фізичний стан.

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Але найголовніше те, що Іспанія грає на іншому рівні. Ми теж прагнемо цього. Але в нас попереду багато роботи, щоб цього досягти. Добре, що такий провал стався зараз, а не на Євро. Швейцарці грали за іншою схемою, у них були три центральні захисники, а флангові оборонці розташовувалися дуже високо.

Іспанці більше відходили в середину поля та чекали моменту, коли нас закривати, очікували наших помилок. Вони створювали чисельну перевагу на окремих ділянках та відбирали м’яч, а потім грамотно використовували", – цитує слова Зінченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України зазнала розгромної поразки на виїзді від іспанців (0:4). Наступні матчі Ліги націй підопічні Шевченка проведуть у жовтні – 10-го проти Німеччини, а 13-го проти Іспанії.

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