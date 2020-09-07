Навіть якщо ви не бачили побоїща на стадіоні Альфредо Ді Стефано, рахунок 4:0 говорить сам за себе. Збірна України вчетверте повторила власний антирекорд. Раніше ми поступалися з аналогічним рахунком Хорватії у 1995-му, тій же Іспанії у 2006-му і Чехії у 2011-му. Зрозуміло, що вчорашній матч став найгучнішим фіаско для Андрія Шевченка на посаді головного тренера...

Іспанія – Україна – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Блогосфера жорстко оцінила тренерські рішення і гру окремих футболістів. Щоправда, не поспішає списувати "синьо-жовтих" у турнірі Ліги націй.

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Голи у ворота Пятова посипалися одразу, наче стиглі осінні яблука. Коментатор MEGOGO Вадим Скічко взявся рахувати.

Після третього пропущеного увірвався терпець в Андрія Кудирка, журналіста і натхненника Золотого Таланту.

Журналіст Алекс Мандзій відзначає юного іспанського рекордсмена і критикує своїх.

Шеф-редактор FM Галичина Святослав Драбчук:

Журналіст газети Експрес Максим Качурівський провів цікаву паралель. Писав ще при рахунку 3:0 і виявився Вангою.

Екс-головред сайту 24 каналу Володимир Самусенко відзначає чергову незадовільну гру представників Шахтаря.

Підсумки першого тайму від скаута Алекса Великих.

Сергій Тищенко, журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua, вважає, що...

Вадим Скічко десь вже це бачив. Щоправда, підсумковий результат у Португалії був зовсім іншим.

Колишній гравець збірної України Євген Левченко констатує очевидне.

Були сподівання, що у другому таймі гості заграють розкутіше і сміливіше – втрачати ж нічого. Проте цього не сталося. Алекс Великих – розчарований.

Фінальний свисток! Відмучилися... Легенда коментаторського корпусу Сергій Савелій не заздрить своєму тезку, який став героєм з приставкою "анти".

Журналіст і автор текстових онлайнів Футбол 24 Михайло Юхименко респектує Зінченку і Ко. Не без іронії, звісно.

Весело, бо сумно, і журналістові Євгену Зінченку.

Експерт і менеджер В'ячеслав Заховайло – на диво спокійний.

Зрештою, схожої думки дотримується і Сергій Тищенко.

Наостанок Брутальний футбол насипає мемасів.

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Іспанія розтрощила Україну в матчі Ліги націй – бенефіс 17-річного Фаті, повторення історичного антирекорду