Маттеус пояснив, чому Еріксен не підходить Баварії

Легенда мюнхенської Баварії Лотар Маттеус відреагував на потенційний трансфер півзахисника лондонського Тоттенхема Крістіана Еріксена на Альянц-Арену.

"Упродовж тривалого часу я слідкував за цим гравцем, досі в 2019 році він мене розчаровував.

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Для мене жодного сенсу не матиме його трансфер у Баварію, це буде велике здивування. Це не той гравець, як на мене, який допоможе Баварії. Він недостатньо класний для Баварії, якщо не надто добре справляється у Тоттенхемі. Улі Хьонесс також казав, що Баварії не потрібні гравці на лаву запасних.

Еріксен наділений хорошою технікою, він типова "десятка". Та він занадто повільний, а Ніко Ковач полюбляє швидкісних гравців. Крістіан для мене – не той гравець, який робить різницю на високому рівні, тому краще сконцентруватися на трансфері Кая Хаверца наступного літа. До того ж, у нас є Філіппе Коутінью – він добре грає на позиції "десятки".

А ще не варто забувати про Мюллєра, здатного зіграти на будь-якій позиції в атаці. Підписання Еріксена для мене є безсенсовим", – резюмував Маттеус для Sport1.

Відзначимо, що данський атакувальний хавбек напевне покине Тоттенхем у зимове трансферне вікно або влітку 2020 року. Серед інших претендентів на нього називають Манчестер Юнайтед, мадридський Реал і туринський Ювентус.

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