Баварія спробує перехопити Еріксена у Реала та Ювентуса

Хавбек Тоттенхема Крістіан Еріксен користується високим попитом серед європейських грандів.

Крістіан Еріксен підсилити атакувальну ланку Баварії, повідомляє sport1.de.

Еріксен остаточно вирішив покинути Тоттенхем

Мюнхенці вже раніше проявляли інтерес до данського півзахисника, але зараз, маючи можливість підписати Крістіана безкоштовно, вони не можуть відмовитись від такої нагоди.

Справа у тому, що контракт Еріксена з Тоттенхемом завершується влітку, а продовжувати його 27-річний гравець не збирається. Проблема для Баварії лише у конкуренції, адже в чергу за Еріксеном вже вишикувались Реал та Ювентус.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси