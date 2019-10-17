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Маттеус объяснил, почему Эриксен не подходит Баварии

13:02 68 Читати українською
Маттеус объяснил, почему Эриксен не подходит Баварии
Кристиан Эриксен / Reuters

Легенда мюнхенской Баварии Лотар Маттеус отреагировал на потенциальный трансфер полузащитника лондонского Тоттенхэма Кристиана Эриксена на Альянц-Арену.

"В течение длительного времени я следил за этим игроком, пока в 2019 году он меня разочаровывал.

Бавария попытается перехватить Эриксена у Реала и Ювентуса

Для меня никакого смысла не будет в его трансфере в Баварию, это будет большое удивление. Это не тот игрок, на мой взгляд, который поможет Баварии. Он недостаточно хорош для Баварии, если не слишком хорошо справляется в Тоттенхэме. Ули Хёнесс также говорил, что Баварии не нужны игроки на скамейку запасных.

Эриксен наделен хорошей техникой, он типичная "десятка". Однако он слишком медленный, а Нико Ковач любит скоростных игроков. Кристиан для меня – не тот игрок, делающий разницу на высоком уровне, поэтому лучше сконцентрироваться на трансфере Кая Хаверца следующим летом. К тому же, у нас есть Филиппе Коутиньо – он хорошо играет на позиции "десятки".

А еще не стоит забывать о Мюллере, способном сыграть на любой позиции в атаке. Подписание Эриксена для меня бессмысленно", – резюмировал Маттеус для Sport1.

Отметим, что датский атакующий хавбек наверняка покинет Тоттенхэм в зимнее трансферное окно либо летом 2020 года. Среди других претендентов на него называют Манчестер Юнайтед, мадридский Реал и туринский Ювентус.

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