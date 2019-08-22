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4 німецькі зірки, яких Баварія торгуватиме у 2020-му – розкішний список

14:30 573 Читать на русском
4 німецькі зірки, яких Баварія торгуватиме у 2020-му – розкішний список
Трансферні цілі Баварії / Колаж Sport1

Наступного року "рекордмайстер" може підірвати ринок не одним коштовним талантом.

Баварія більше не планує гучних трансферів цього літа, однак тримає на радарі 4 німецьких футболістів, якими хоче підсилитися через рік, пише Sport1.

У списку голкіпер Шальке Александер Нюбель, форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер, вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане та хавбек Байєра Кай Гаверц. Трансфери цих футболістів будуть типовим стилем Улі Хьонесса та партнерів – в основу його стратегії закладено запрошення найталановитіших німецьких гравців.

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Що цікаво, Баварія реально може запросити їх всіх наступного літа. Нюбель і Вернер не продовжують контракти зі своїми клубами (чинні до липня 2020-го) – вже взимку з ними можна буде підписати угоду і переманити вільними агентами.

Мюнхенці далеко просунулися в трансфері Сане, завадила лише травма. А переговори з Гаверцем йдуть дуже добре. Останні двоє коштуватимуть в середньому по 100 мільйонів євро. Нормальна сума для Баварії, якщо враховувати, що у це літо клуб зекономив, запросивши тимчасові варіанти в особах Коутінью та Перішіча.

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Лерой Сане Лерой Сане Алєксандер Нюбель Алєксандер Нюбель Баварія Баварія Німеччина Кай Хаверц Кай Хаверц Трансфери Баварії Тімо Вернер Тімо Вернер
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