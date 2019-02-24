Матіч травмувався на тренуванні та пропустить матч проти ПСЖ

Півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матіч отримав у пошкодження переддень матчу з Ліверпулем.

Сербський хавбек, появу якого прогнозували у стартовому складі "червоних дияволів" на матч з Ліверпулем, отримав травму на тренуванні в суботу.

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Очікується, що Матіч вибув приблизно на два-три тижні. Про характер травми наразі не повідомляється. Це означає, що Неманья не зіграє з Ліверпуля, Крістал Пелас та Саутгемптона в АПЛ, а також пропустить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ, який відбудеться 6 березня у Парижі.

У стартовому складі манкуніанців на матч проти Ліверпуля серба буде заміняти Скотт Мактомінай.

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