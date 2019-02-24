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Матич травмировался на тренировке и пропустит матч против ПСЖ

16:09 5 Читати українською
Матич травмировался на тренировке и пропустит матч против ПСЖ
Неманья Матич / reuters

Полузащитник Манчестер Юнайтед Матич получил повреждения в канун матча с Ливерпулем.

Сербский хавбек, появление которого прогнозировали в стартовом составе "красных дьяволов" на матч с "красными", получил травму на тренировке в субботу.

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Ожидается, что Матич выбыл примерно на две-три недели. О характере травмы пока не сообщается. Это означает, что Неманья не сыграет против Ливерпуля, Кристал Пэлас и Саутгемптона в АПЛ, а так пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, который состоится 6 марта в Париже.

В стартовом составе манкунианцев на матч против Ливерпуля серба будет заменять Скотт Мактоминай.

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Лига чемпионов1/8 финалаПарк де Пренс (Париж)

ПСЖ - Манчестер Юнайтед: Среда 06 марта 2019

ПСЖ
до матча
10
дн
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5
час
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10
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Манчестер Юнайтед
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Пари Сен-Жермен - Манчестер Юнайтед Неманья Матич Неманья Матич
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