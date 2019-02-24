Матич травмировался на тренировке и пропустит матч против ПСЖ

Полузащитник Манчестер Юнайтед Матич получил повреждения в канун матча с Ливерпулем.

Сербский хавбек, появление которого прогнозировали в стартовом составе "красных дьяволов" на матч с "красными", получил травму на тренировке в субботу.

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Ожидается, что Матич выбыл примерно на две-три недели. О характере травмы пока не сообщается. Это означает, что Неманья не сыграет против Ливерпуля, Кристал Пэлас и Саутгемптона в АПЛ, а так пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, который состоится 6 марта в Париже.

В стартовом составе манкунианцев на матч против Ливерпуля серба будет заменять Скотт Мактоминай.

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