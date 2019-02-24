Фергюсон хоче, щоб Сульшер негайно став повноцінним тренером Манчестер Юнайтед

Норвезький фахівець Уле Гуннар Сульшер може надовго затриматися на Олд Траффорд.

Легенда Манчестер Юнайтед Сер Алекс Фергюсон вважає, що Уле Гуннар Сульшер, який зараз є виконувачем обов'язків головного тренера "червоних дияволів", повинен стати повноправним головним тренером команди, пише Mirror.

Гарі Невілл вважає, що зарано повноцінно призначати Сульшера тренером Манчестер Юнайтед

Сер Алекс вражений роботою норвежця на тренерському містку манкуніанської команди та розповів близьким друзям, що клуб повинен негайно призначити Сульшера повноцінним наставником, не чекаючи завершення поточного сезону.

Легендарний шотландець перебуває у постійному тісному контакті з Уле Гуннаром та вважає, що саме Сульшер – найбільш підходящий тренер для філософії МЮ.

До слова, очікується, що Фергюсон поспілкується з гравцями Манчестер Юнайтед перед важливим матчем проти Ліверпуля, який відбудеться сьогодні о 16:05.

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