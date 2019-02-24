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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ

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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ 24.02.2019

Манчестер Юнайтед приймає Ліверпуль в поєдинку 27 туру АПЛ. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію гри – у цій новині на сайті "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Манчестер Юнайтед – Ліверпуль на "Футбол 24" розпочався о 16:05. Уле Гуннар Сульшер та Юрген Клопп визначились зі стартовими складами на поєдинок 27 туру Прем'єр-ліги.

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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: стартові склади команд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Смоллінг, Лінделеф, Шоу – Еррера, Мактомінай, Погба, Мата – Рашфорд, Лукаку.

Запасні: Ромеро, Байлі, Далот, Андреас, Фред, Лінгард, Алексіс Санчес.

Ліверпуль: Аліссон – Мілнер, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Фабінью – Салах, Мане, Фірміно.

Запасні: Міньйоле, Кейта, Старрідж, Лаллана, Шакірі, Оріджі, Александер-Арнольд.

Англія27 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
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