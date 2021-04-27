Мати 33-річного аргентинця, Ненсі Закаріас, померла від раку, повідомляє AS.

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Жінка дізналася про страшну хворобу ще у 2016 році. Заради матері Ігуаїн був готовий завершити кар'єру гравця, однак саме Ненсі відмовила сина від цієї ідеї. "Вона сказала мені, що якщо я припиню грати, їй буде сумно. Вона була щаслива, коли я грав у футбол і забивав голи", – розповідав Гонсало.

Додамо, що у Ігуаїна є троє братів, один з яких – Федеріко – також виступає за Інтер Маямі.

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