Мать 33-летнего аргентинца, Нэнси Закариас, умерла от рака, сообщает AS.

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Женщина узнала о страшной болезни еще в 2016 году. Ради матери Игуаин был готов завершить карьеру игрока, однако именно Нэнси отговорила сына от этой идеи. "Она сказала мне, что если я прекращу играть, ей будет грустно. Она была счастлива, когда я играл в футбол и забивал голы", – рассказывал Гонсало.

Добавим, что у Игуаина есть трое братьев, один из которых – Федерико – также выступает за Интер Майами.

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