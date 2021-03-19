Людина з оточення 40-річного бразильця розповіла про негативні зміни, які неабияк насторожують.

Роналдінью відреагував на смерть матері

"Він щодня на якихось вечірках. Роналдінью п'є горілку, віску, джин. Додому приплентується лише зранку. Таке бувало і раніше, однак зараз помітно, що після смерті матері все стало ще гірше. Він замкнувся у своїх апартаментах і отримує все, що йому потрібно. У Роналдінью величезне серце, і він намагається бути щедрим зі своїми друзями, але далеко не всі з них справжні. Вони не бачать, як він завдає собі великої шкоди", – цитує анонімне джерело AS.

Нагадаємо, про смерть матері Роналдінью стало відомо 21 лютого – Дона Мігеліна не змогла побороти коронавірус.

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