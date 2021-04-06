"Я міг грати за збірну України. Мені пропонували прийняти українське громадянство. Що не зрослося? Я був трохи збентежений, не знав, чи варто змінювати громадянство. На тому і зам'ялось. Якби це сталося зараз, я, не роздумуючи, погодився б змінити громадянство.

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Прямого контакту з Фоменком у мене не було. Але з наближеними до нього людьми – так. Імена, на жаль, не пам'ятаю. Вони говорили, що є така можливість, і питали, як я ставлюся до того, щоб грати за збірну України. Це було напередодні відпустки. Взяв час на роздуми. Але потім все заморозилося. Можливо, тому що я спочатку засумнівався. Більше до мене ніхто не звертався", – сказав Матеус в інтерв'ю журналу "Футбол".

Нагадаємо, Матеус виступав за Дніпро з 2011 по 2016 роки і виходив з командою у фінал Ліги Європи сезону 2014/15.

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