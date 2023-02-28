Українська асоціація футболу оновила список арен, які можуть приймати футбольні зустрічі вітчизняної еліти під час війни Росії проти України.

Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення щодо змін відповідно до вимог "Додаткових заходів безпеки для організації та проведення матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану", інформує сайт асоціації.

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Список стадіонів команд УПЛ сезону-2022/23:

– НСК Олімпійський, м. Київ;

– Арена Львів, м. Львів;

– Ворскла ім. О.Бутовського, м. Полтава;

– Чорноморець, м. Одеса;

– Авангард, м. Ужгород;

– Динамо ім. В.Лобановського, м. Київ;

– Колос, с. Ковалівка Київської обл.;

– КСК Ніка, м. Олександрія Кіровоградської обл.;

– НТК ім. В.Баннікова, м. Київ;

– Оболонь-Арена, м. Київ;

– Тернопільський міський стадіон ім. Р.Шухевича, м. Тернопіль;

– Україна, м. Львів;

– Гірник, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.;

– Інгулець, смт Петрове Кіровоградської обл.;

– Минай-Арена, с. Минай Закарпатської обл.;

– Скіф, м. Львів;

– Авангард, м. Рівне;

– Зірка ім. С.Березкіна, м. Кропивницький (за умови надання певних документів).

Відтак Дніпро-Арена, ОСК Металіст, Славутич-Арена, Авангард (Луцьк) та Черкаси-Арена не можуть приймати поєдинки еліти.

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