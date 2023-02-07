Як сьогодні виглядає Донбас Арена: безпілотник зробив фото домашнього стадіону Шахтаря
Український волонтер Юрій Бірюков опублікував свіжі світлини Донбас Арени.
"Ми так якісно "8 лет бамбили бамбас", що Донбас Арена досі майже як нова.
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Скріни свіжі, подробиць не буде. ППО у них, та дааа", – підписав фото Бірюков на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
На скріншотах відео зі зйомки добре видно, що попри неодноразові обстріли, стадіон Шахтаря практично не постраждав.
Нагадаємо, Донбас Арена була побудована у 2009 році та визнавалась одним із найкрасивіших стадіонів світу. З початком російської агресії у 2014 році вона перейшла під контроль бойовиків.
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