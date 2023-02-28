Матчи УПЛ официально можно проводить на 18 стадионах: обновленный список
Украинская ассоциация футбола обновила список арен, которые могут принимать футбольные матчи отечественной элиты во время войны России против Украины.
Исполнительный комитет УАФ принял решение об изменениях в соответствии с требованиями "Дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения", сообщает сайт ассоциации.
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Список стадионов команд УПЛ сезона-2022/23:
– НСК Олимпийский, г. Киев;
– Арена Львов, г. Львов;
– Ворскла им. А.Бутовского, г. Полтава;
– Черноморец, г. Одесса;
– Авангард, г. Ужгород;
– Динамо им. В.Лобановского, г. Киев;
– Колос, с. Ковалевка Киевской обл.;
– КСК Ника, г. Александрия Кировоградской обл.;
– НТК им. В.Банникова, г. Киев;
– Оболонь-Арена, г. Киев;
– Тернопольский городской стадион им. Р.Шухевича, г. Тернополь;
– Украина, г. Львов;
– Горняк, г. Кривой Рог Днепропетровской обл.;
– Ингулец, пгт. Петрово Кировоградской обл.;
– Минай-Арена, с. Минай Закарпатской обл.;
– Скиф, г. Львов;
– Авангард, г. Ровно;
– Зирка им. С.Березкина, г. Кропивницкий (при условии предоставления определенных документов).
Этот список означает, что Днепр-Арена, ОСК Металлист, Славутич-Арена, Авангард (Луцк) и Черкассы-Арена не могут принимать поединки элиты.
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