Украинская ассоциация футбола обновила список арен, которые могут принимать футбольные матчи отечественной элиты во время войны России против Украины.

Исполнительный комитет УАФ принял решение об изменениях в соответствии с требованиями "Дополнительных мер безопасности для организации и проведения матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения", сообщает сайт ассоциации.

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Список стадионов команд УПЛ сезона-2022/23:

– НСК Олимпийский, г. Киев;

– Арена Львов, г. Львов;

– Ворскла им. А.Бутовского, г. Полтава;

– Черноморец, г. Одесса;

– Авангард, г. Ужгород;

– Динамо им. В.Лобановского, г. Киев;

– Колос, с. Ковалевка Киевской обл.;

– КСК Ника, г. Александрия Кировоградской обл.;

– НТК им. В.Банникова, г. Киев;

– Оболонь-Арена, г. Киев;

– Тернопольский городской стадион им. Р.Шухевича, г. Тернополь;

– Украина, г. Львов;

– Горняк, г. Кривой Рог Днепропетровской обл.;

– Ингулец, пгт. Петрово Кировоградской обл.;

– Минай-Арена, с. Минай Закарпатской обл.;

– Скиф, г. Львов;

– Авангард, г. Ровно;

– Зирка им. С.Березкина, г. Кропивницкий (при условии предоставления определенных документов).

Этот список означает, что Днепр-Арена, ОСК Металлист, Славутич-Арена, Авангард (Луцк) и Черкассы-Арена не могут принимать поединки элиты.