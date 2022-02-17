Нападник збірної Камеруну Венсан Абубакар може знову повернутися у Європу.

Абубакар влітку 2021 року підписав контракт на два сезони з аравійським Аль-Насром, але має шанс на достроковий камбек у топ-чемпіонат.

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За інформацією Kick442, у послугах 30-річного форварда зацікавлені три англійські клуби – Лестер, Вест Хем та Ньюкасл. Влітку вони здійснять спробу переманити камерунця. Фаворитом вважаються "сороки", адже нові власники клубу – це представники королівської сім'ї Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що Венсан Абубакар неабияк дуже успішно провів домашній Кубок Африканських націй, ставши найкращим бомбардиром турніру з 8-ма забитими м'ячами.

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